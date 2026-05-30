sábado, 30 de mayo de 2026

Otro accidente en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Otro auto terminó esta noche en una zanja en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en Mitre entre Juan Manuel de Rosas y Sosa. La Policía pidió asistencia médica para el conductor porque estaba alcoholizado. Tiene 82 años. Fue trasladado en ambulancia hasta su casa tras ser atendido y puesto a cargo de su hijo. El coche es un Ford Fiesta 


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