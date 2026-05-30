sábado, 30 de mayo de 2026

Más datos del accidente en las afueras de Chacabuco

Esta noche.

Esta noche se reportó un accidente de tránsito en las afueras de Chacabuco. Con el paso de los minutos se conocieron más datos.



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Una camioneta Ford F100 cayó a un zanjón en inmediaciones de Domínguez y la ruta 30 camino a Chivilcoy. En el vehículo iban una mujer y dos niñas de 5 y 11 años. No hubo heridos. Los ocupantes fueron asistidos  por la Policía.



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