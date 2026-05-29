viernes, 29 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: José 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

   - José Fulgencio Gorosito. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: Conte Veronelli 165. Sepelio: 30 de mayo a las 11.30.

Nota relacionada:

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