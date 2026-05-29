viernes, 29 de mayo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz letrado de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:  Juan Carlos Capodicasa. Chacabuco, 22 de mayo de 2026; María Esther Marquez y Julio José Santiago Mazzocco, 23 de mayo de 2026

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