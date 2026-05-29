Que en paz descanse: Beatriz
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- Margarita Beatriz Bovero viuda de Costanzi. Falleció a los 98 años. Casa de duelo: Belgrano 466. Sepelio a las 11.30 en el cementerio de OHiggins.
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