viernes, 29 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

   Que en paz descanse: Beatriz

 

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  -  Margarita Beatriz Bovero viuda de Costanzi. Falleció a los 98 años. Casa de duelo: Belgrano 466. Sepelio a las 11.30 en el cementerio de OHiggins.


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