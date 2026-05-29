Dos accidentes a pocas cuadras de diferencia en Chacabuco

Mediodía.
Este mediodía en Chacabuco se registraron dos accidentes de tránsito a pocas cuadras de diferencia.
Volver a Chacabuquero.
En Alsina y Zapiola chocaron una moto y una bicicleta. el conductor de la bicicleta fue trasladado al hospital de la ambulancia.
En Zapiola entre pasaje Beltrán y Buenos Aires una moto chocó con un auto. Una mujer y una joven recibieron atención médica del SAME y las trasladaron al Hospital.
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