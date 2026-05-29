Dejó un rastro en las calles de Chacabuco y lo siguieron

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los operativos de control del vienes.
Volver a Chacabuquero.
Se labraron 22 actas de infracción en un sólo punto de control. Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, falta de casco y chapa patente. Cuatro de las mismas, sin luces. Una con escape antirreglamentario.
Se labró un acta de infracción por animales sueltos en la vía pública; una por arrojar agua a la vía pública; nueve actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por sacar ramas a la vía pública; cinco actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
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