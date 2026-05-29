viernes, 29 de mayo de 2026

Violenta entradera en la madrugada de Chacabuco

 


De noche.

Esta madrugada se reportó un violento incidente en un sector de la ciudad de Chacabuco.



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Chanchería "El corte perfecto"

Un vecino puso en conocimiento de la policía que tres personas ingresaron a su casa tras romper la puerta a patadas. Al parecer, quisieran robar un televisor pero no lo lograron. Los acusados se escaparon antes del arribo de un patrullero de la Comisaría. Ocurrió en Miguel Gil entre Arenales y Dorrego.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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