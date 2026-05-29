viernes, 29 de mayo de 2026

Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

   

Afortunados. Actualización en vivo

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.



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Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 pesos.

Estos fueron los ganadores: 3212, adquirido por María Morra; 6915, adquirido por Rubén Oscar Savalio; 7841, Cristian Carimando; 3222, adquirido por Eunice Rosario; 2782, Cecilia Díaz.

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