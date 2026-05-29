Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

Afortunados. Actualización en vivo
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 pesos.
Estos fueron los ganadores: 3212, adquirido por María Morra; 6915, adquirido por Rubén Oscar Savalio; 7841, Cristian Carimando; 3222, adquirido por Eunice Rosario; 2782, Cecilia Díaz.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Dos accidentes a pocas cuadras de diferencia en Chacabuco
- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses en Chacabuco
- "Los municipios de Buenos Aires van a la quiebra"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz
- Violenta entradera en la madrugada de Chacabuco
- No alcanza la foto para todas las multas que le cargaron a este rodado en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mix: Se viene el Mundialito de Futsal - Festejan los Bomberos - Fecha para una colecta en Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Conflicto con una derivación en un barrio de Chacabuco
- "La Corte dijo que la ordenanza de Chacabuco es trucha"
- Robo en el centro de Chacabuco
- No pudieron seguir andando por Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario