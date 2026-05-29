Hallazgo sin vida en una vivienda de Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía fue hallado sin vida un vecino en un domicilio de un barrio de Chacabuco.
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Tendría alrededor de 75 años. Ocurrió en inmediaciones de Conte Veronelli entre Santiago del Estero y San Luis, barrio Los Pioneros. Fue convocada la Policía la que pidió la presencia de personal del SAME para constatar el deceso. Se habría tratado de un suicidio por ahorcamiento.
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