Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses en Chacabuco

Para tener en cuenta
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de junio para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Volver a Chacabuquero.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 8 de junio
• DNI terminados en 1: 9 de junio
• DNI terminados en 2: 10 de junio
• DNI terminados en 3: 11 de junio
• DNI terminados en 4: 12 de junio
• DNI terminados en 5: 16 de junio
• DNI terminados en 6: 17 de junio
• DNI terminados en 7: 18 de junio
• DNI terminados en 8: 19 de junio
• DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
• DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
• DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
• DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
• DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 8 de junio
• DNI terminados en 1: 9 de junio
• DNI terminados en 2: 10 de junio
• DNI terminados en 3: 11 de junio
• DNI terminados en 4: 12 de junio
• DNI terminados en 5: 16 de junio
• DNI terminados en 6: 17 de junio
• DNI terminados en 7: 18 de junio
• DNI terminados en 8: 19 de junio
• DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 10 de junio
• DNI terminados en 1: 11 de junio
• DNI terminados en 2: 12 de junio
• DNI terminados en 3: 16 de junio
• DNI terminados en 4: 17 de junio
• DNI terminados en 5: 18 de junio
• DNI terminados en 6: 19 de junio
• DNI terminados en 7: 22 de junio
• DNI terminados en 8: 23 de junio
• DNI terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
• DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
• DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
• DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
• DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
• DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
• DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
• DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
• DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
• DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
• DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Los municipios de Buenos Aires van a la quiebra"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz
- Violenta entradera en la madrugada de Chacabuco
- No alcanza la foto para todas las multas que le cargaron a este rodado en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Mix: Se viene el Mundialito de Futsal - Festejan los Bomberos - Fecha para una colecta en Chacabuco
- Le robaron a una vecina de Chacabuco
- Conflicto con una derivación en un barrio de Chacabuco
- "La Corte dijo que la ordenanza de Chacabuco es trucha"
- Robo en el centro de Chacabuco
- No pudieron seguir andando por Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario