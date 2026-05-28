jueves, 28 de mayo de 2026

Robo en el centro de Chacabuco

 


Esta madrugada.

Esta mañana se reportó un hecho de inseguridad en el centro de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Uns vecina de. 25 años le informó a la Policía que le sustrajeron una bicicleta que había dejado en la vereda de un kiosco. Ocurrió durante la madrugada en Primera Junta entra Moreno y San Martín.

Ayer a la tarde también fue robada una bicicleta en Reconquista entre Pueyrredón y San Lorenzo.


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