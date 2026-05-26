martes, 26 de mayo de 2026

Tenía todo menos lo que necesitaba en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control realizado este martes.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de chapa patente; cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labraron once actas de infracción por girar a la izquierda; tres actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (doble fila); dos por estacionar en lugar prohibido (línea amarilla); tres actas de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido.

Se retuvo una camioneta por circular sin licencia de conducir. 


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