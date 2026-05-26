Le robaron a una vecina de Chacabuco

Situación.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para informar que sufrió un robo.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron una bicicleta Nordic color negro con detalles en verde, blanco y azul, de Bernardo de Irigoyen entre Almafuerte y Perón. Estaba en la vereda. Ocurrió en la noche del lunes. Quien tenga información, que llame al 911. La dueña dijo que usa la bicicleta para trabajar.
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1 comentario:
Qué casualidad que siempre desaparecen cosas por ese barrio. Yo me pregunto. La policía qué hace es cómplice o me parece a mí.
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