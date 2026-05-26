martes, 26 de mayo de 2026

Policiales: Novedades sobre la búsqueda de un joven de Chacabuco - Sospechosos

 


En las calles de la ciudad.

Búsqueda. En las últimas horas del lunes se promovió la búsqueda de un joven de apellido Martínez a través de las redes sociales. Chacabuquero se comunicó con el número que figuraba en la publicación y la Familia informó que ya se había dado con el paradero del mismo. La madre en compañía de la Policía lo fue a buscar a un lugar. Estaba en buen estado.



Volver a Chacabuquero.

La familia del joven pidió borrar todas las publicaciones en las que se ve el rostro del joven.

Sospechosos. La Policía realizó una inspección en Belgrano y Rocha está madrugada luego que una vecina pidiera ayuda por teléfono alegando que había sospechosos en torno a su vivienda. Al menos dos personas se retiraron del lugar antes del arribo de un patrullero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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