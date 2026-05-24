domingo, 24 de mayo de 2026

Familiares de un fallecido agradecen al personal de salud de Chacabuco

 

Nota pedida: "Gracias de corazón"

Después de una semana de su partida ,queremos agradecer de corazón a los doctores   Fernando Telleria y Nicolás Puchetta  por la operación de mi padrastro Roberto Sánchez.



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Aunque la cirugía fue un éxito, sabíamos desde el principio que existía la posibilidad de complicaciones posteriores, y lamentablemente así sucedió.  Gracias por su profesionalismo, por explicarnos con claridad cada paso y por darlo todo hasta el final.

También un agradecimiento enorme a los enfermeros Nancy, Facundo  y a todo el equipo que lo cuidó con tanto cariño y dedicación hasta su último día.  Su contención y humanidad hicieron una diferencia enorme para él y para toda nuestra familia.

Gracias al doctor cirujano Vaninette, quien nos acompañó y nos ayudó a gestionar los cuidados paliativos para que el fallecimiento de mi padrastro fuera sin dolor y con la mayor paz posible.

Y gracias a todas las personas que se tomaron un tiempo para unirse en la cadena de oración durante su operación: sentimos su fuerza y acompañamiento en ese momento tan difícil.  

Gracias por no dejarnos solos. Nos llevamos el consuelo de saber que estuvo cuidado, respetado y acompañado hasta el final.


Con amor y gratitud,

Firman:

María Inés López y Laura López


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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