Familiares de un fallecido agradecen al personal de salud de Chacabuco

Nota pedida: "Gracias de corazón"
Después de una semana de su partida ,queremos agradecer de corazón a los doctores Fernando Telleria y Nicolás Puchetta por la operación de mi padrastro Roberto Sánchez.
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Aunque la cirugía fue un éxito, sabíamos desde el principio que existía la posibilidad de complicaciones posteriores, y lamentablemente así sucedió. Gracias por su profesionalismo, por explicarnos con claridad cada paso y por darlo todo hasta el final.
También un agradecimiento enorme a los enfermeros Nancy, Facundo y a todo el equipo que lo cuidó con tanto cariño y dedicación hasta su último día. Su contención y humanidad hicieron una diferencia enorme para él y para toda nuestra familia.
Gracias al doctor cirujano Vaninette, quien nos acompañó y nos ayudó a gestionar los cuidados paliativos para que el fallecimiento de mi padrastro fuera sin dolor y con la mayor paz posible.
Y gracias a todas las personas que se tomaron un tiempo para unirse en la cadena de oración durante su operación: sentimos su fuerza y acompañamiento en ese momento tan difícil.
Gracias por no dejarnos solos. Nos llevamos el consuelo de saber que estuvo cuidado, respetado y acompañado hasta el final.
Con amor y gratitud,
Firman:
María Inés López y Laura López
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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