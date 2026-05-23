sábado, 23 de mayo de 2026

Retuvieron la camioneta del accidente de Chacabuco y algo más

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos realizados este sábado en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; una de las mismas por cruzar semáforo en rojo sin documentación reglamentaria; una camioneta por circular sin seguro obligatorio y que participó en el accidente de Pellegrini entre San Martín y Pueyrredón. Se labró un acta de infracción por arrojar agua a la vía pública por el lavado de vehículo.

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