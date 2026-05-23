Retuvieron la camioneta del accidente de Chacabuco y algo más

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operativos realizados este sábado en Chacabuco.
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Se retuvieron siete motocicletas por circular sin documentación reglamentaria; una de las mismas por cruzar semáforo en rojo sin documentación reglamentaria; una camioneta por circular sin seguro obligatorio y que participó en el accidente de Pellegrini entre San Martín y Pueyrredón. Se labró un acta de infracción por arrojar agua a la vía pública por el lavado de vehículo.
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