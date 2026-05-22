Cantante de Chacabuco se presenta en la Ciudad de Buenos Aires

Homenaje.
Un cantante de Chacabuco encabezará un homenaje a Haroldo Conti que se llevará a cabo en el Espacio Memoria que funciona en el predio de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Marcelo Ferrer quien junto a otros artistas recordarán al escritor desaparecido al cumplirse 50 años de su secuestro y 101 de su nacimiento. "Cantata por Haroldo" es el nombre del espectáculo que se podrá ver el sábado 6 de junio desde las 17.00hs en la "Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza" EX ESMA, ubicada en avenida del Libertador 8151 de la Capital Federal.
Organizan: Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Fedefam Argentina, y el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.
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