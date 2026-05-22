Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Cristina
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- María Cristina Verdier de Taggio. Falleció a los 67 años. Casa de duelo: La Rioja 189
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