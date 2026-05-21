El nuevo resonador magnético de Chacabuco tiene una característica especial

Diferencia.
Este jueves fue inaugurado el nuevo resonador magnético del Hospital municipal de Chacabuco de la firma Emovida.
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En el acto oficial que encabezó el intendente Rubén Darío Golía se informó que la inversión total para que se el resonador pudiera funcionar fue de 500 mil dólares. Andrés Fernández, administrador de la firma en Chacabuco, dio a conocer que el equipo cuenta con inteligencia artificial lo que permitirá reducir los tiempos de ejecución de los estudios primero de 1 hora a media hora, y luego a 15 minutos. Ya se están dando turnos para el martes. Es un resonador de última generación, tercero a escala bonaerense.
Por otro lado, Golía comentó que se siguen realizando gestiones para que la Universidad de Buenos Aires reconozca como universitario al Hospital municipal en relación a la formación de personal de enfermería.
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