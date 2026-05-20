Queja: "¿Cobran multa por esto en Chacabuco? Suban esta foto"

Pedido de vecino.
A raíz de una nota publicada por Chacabuquero, un vecino compartió una foto tomada en la vía pública.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de una referencia al último informe de la Subsecretaría de Tránsito, donde se consignó que se labró un acta de infección contra el titular de un auto porque el enganche de su vehículo sobre salía.
"¿Cobran multa por esto en Chacabuco? Suban esta foto", manifestó el vecino llamado Osmar. En la imagen adjuntada se ve un vehículo de la Municipalidad que cuenta con el enganche. Según el vecino sobresale tanto como aquel por el cual se labró el acta de infracción.
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1 comentario:
Ambos vehículos deben pagar multa
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