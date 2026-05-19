Roedores en el centro de Chacabuco

Pedido.
A través de las redes sociales unos vecinos mostraron como dembulaba un roedor por la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Relacionaron esta presencia animal con el estado de abandono que presentan un local comercial y una vivienda ubicada en inmediaciones. El video fue registrado en Primera Junta entre Zapiola y Alberdi
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Siembran dudas sobre un hecho delictivo de Chacabuco
- 25 de Mayo en Chacabuco: confirman Feria y horario de inicio del Desfile
- Municipio: "Hay una baja histórica del delito en Chacabuco"
- Entrega en el centro de monitoreo de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Queja: "Que el intendente tome cartas en este asunto"
- Hubo reunion sobre Seguridad en un barrio caliente de Chacabuco
- Importante beneficio para los vecinos e instituciones de Chacabuco: convenio con un Complejo Termal
- Alerta policial en la tarde de Chacabuco
- Nota pedida de un vecino que sufrió graves lesiones en un accidente en Chacabuco
- Video: Dañaron su auto y una cámara captó a un camión
- Bomberos: Accidente en la Variante Chacabuco
- Firmaron recambio de luminarias para accesos a 3 puntos de Chacabuco
- El 24 se realizará la Velada Patria en Chacabuco con variados artistas
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Fuego en la madrugada de Chacabuco
- Cayó por un montón de faltas en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario