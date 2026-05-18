lunes, 18 de mayo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Betty Gladys María Sufle, 12 de mayo de 2026; Gualterio Victorio Marissi, 13 de mayo de 202; Elvira Eva Grassia, 13 de mayo de 2026; Maria Alejandra Esparza, 13 de mayo de 2026.

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