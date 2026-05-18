Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Betty Gladys María Sufle, 12 de mayo de 2026; Gualterio Victorio Marissi, 13 de mayo de 202; Elvira Eva Grassia, 13 de mayo de 2026; Maria Alejandra Esparza, 13 de mayo de 2026.
.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El 24 se realizará la Velada Patria en Chacabuco con variados artistas
- Fuego en la madrugada de Chacabuco
- Cayó por un montón de faltas en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nueva situación violenta en el mismo barrio de Chacabuco
- Repuesta: "Soy el dueño de la perra y no pasó lo que contó la señora"
- Queja: "Tiró a la perra como a una bolsa de papas en Chacabuco"
- Mix de Chacabuco: Presentó un libro - Cabildo Abierto - Condenado por abuso sexual
- Policiales de Chacabuco: Se incendió un vehículo en la ruta - Intrusos en una vivienda
- Registro de lluvias y tiempo semanal para Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario