Nueva situación violenta en el mismo barrio de Chacabuco

Esta tarde. Además, un accidente.
Esta tarde se reportó un situación violenta en un barrio de Chacabuco que ya ha sido escenario de notas publicadas por Chacabuquero.
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Una persona de sexo femenino fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia por la Policía. Al parecer, sostuvo que había sido agredida por un familiar en un altercado que estaría vinculado con una vivienda.
En principio fueron varios móviles policiales al lugar porque se había hablado de personas portando armas de fuego. Ocurrió en el barrio La Construcción, en La Rioja continuación.
Accidente. Esta tarde hubo problemas de circulación en la ruta 7 en Chacabuco. A la altura del kilómetro 212, en inmediaciones del paso a nivel, a un carro cargado con cereales se le salió una rueda. El tránsito recuperó fluidez una vez que el carro fue retirado de la calzada.
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