sábado, 16 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Tiburcio.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

 - Tiburcio Linconao Hauiquil. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Rawson. Sepelio: 17 de mayo.

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