Mix de Chacabuco: Piden dadores de sangre - Unión de intendentes - Nuevo lector de patentes

Breves.
Dadores. Se solicitan dadores de sangre para César Pagano. Presentarse en el servicio de Hemoterapia del Hospital municipal lunes, miércoles, y viernes, por la mañana.
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Intendentes. Rubén Darío Golia forma parte del "Foro Regional de Intendentes por el Crecimiento y el Desarrollo" junto a otros 67 alcaldes. En la Cuarta Sección compare grupo con 15 jefes comunales. Son de distintos signos políticos como Guillermo Britos de Chivilcoy o Salvador Serenal de Lincoln.
Lector. La Subsecretaría de Seguridad de Chacabuco informó que ya se encuentra en funcionamiento una nueva cámara lectora de patentes de auto en uno de los accesos a la ciudad cabecera de partido.
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