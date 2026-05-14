Quedaron en offside en las calles de Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco emitió un parte sobre el resultado de los operativos de control realizados el miércoles.
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Se retuvieron: cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; y cuatro licencias de conducir por falta de casco.
Se labraron: ocho actas de infracción por girar a la izquierda desde Solís hacia Olavarría; un acta de infracción por cruzar semáforo en rojo; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (Discos); dos actas por estacionar en lugar prohibido obstruyendo cono de visibilidad.
Se labraron: actas de infracción por sacar ramas y escombros a la vía pública en día no permitido; y por tener un vehículo en estado de abandono en la vía pública.
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