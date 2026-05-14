jueves, 14 de mayo de 2026

Quedaron en offside en las calles de Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco emitió un parte sobre el resultado de los operativos de control realizados el miércoles.



Volver a Chacabuquero.

El Corte Perfecto, chanchería

Se retuvieron: cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; y cuatro licencias de conducir por falta de casco.

Se labraron: ocho actas de infracción por girar a la izquierda desde Solís hacia Olavarría; un acta de infracción por cruzar semáforo en rojo; un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (Discos); dos actas por estacionar en lugar prohibido obstruyendo cono de visibilidad.

GR Sacabollos

Se labraron: actas de infracción por sacar ramas y escombros a la vía pública en día no permitido; y por tener un vehículo en estado de abandono en la vía pública.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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