Detenidos y altercados en la tarde de Chacabuco

Motivos.
Está tarde se reportaron varios incidentes en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Dos jóvenes fueron demorados por la Policía por infracción a la ley de estupefacientes. Fue luego de un alerta de vecinos que alegaban movimientos sospechosos de dos personas en inmediaciones de San Juan y las vías del tren. Los aprehendidos tienen 25 y 19 años.
También hubo un altercado por un problema particular entre 3 personas. Intervino la Policía pero no hubo demorados. Ocurrió en Solís entre Zapiola y Alberdi.
Y en el barrio la Construcción una mujer presentó una lesión en la cabeza al entrevistarse con la Policía. Al parecer, tuvo un altercado con un masculino.
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