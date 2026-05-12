Teatro Italiano: reconocidos actores se presentarán en Chacabuco

Obra en el marco de los 14 años de la reinauguración.
Esta noche se celebrará el 14° aniversario de la reinauguración del Teatro Italiano de Chacabuco. A las 20.30 habrá un acto y tocará la banda Bimbo Marsiletti. Luego habrá un ágape.
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El 21 de mayo a las 21.00 se presentará la obra "Negociamos", con los reconocidos actores Luisa Albinioni y Rodolfo Ranni.
Cabe recordar que la obra de recuperación del Teatro Italiano comenzó en el 2005. A los pocos meses se puso en funcionamiento la Galería de Arte en la planta alta. La sala se inauguró en el 2012 con la presentación del fallecido Raúl Garello.
El lugar también cuenta con una fotogalería y un patio que funciona como anfiteatro.
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