Joven de Chacabuco pidió auxilio

En un barrio. Además, se agregó el informe de Tránsito.
Una vecina llamó a la Policía esta noche dado que había llamado a su puerta una menor de edad pidiendo auxilio.
Volver a Chacabuquero.
La joven alegó que estaba siendo acosada por otros menores. No quedó claro si los conocía o no. La vecina optó por refugiar a la menor en su casa y también comunicarse con sus familiares. Fue así como la abuela de la joven llegó antes que la Policía a la vivienda y la retiró.
Ocurrió en inmediaciones de Fuerza Aérea y Pringles.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los controles de este martes en Chacabuco.
Se realizó un operativo dinámico en distintos puntos de la ciudad donde se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Se labró un acta de infracción por girar a la izquierda y un acta de infracción por ruidos molestos( música alta). Se labraron cuatro actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía. Se labraron actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
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