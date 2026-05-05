Ya funciona cerca de Chacabuco una escuela de pesca

Impacto regional.
Ya funciona la primera escuela de pesca de la región, a unos kilómetros de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Esta es una iniciativa del Club de Pescadores de la Laguna del Carpincho de Junín.
El espacio no solo permite aprender técnicas de pesca, sino que también hace especial hincapié en la concientización sobre el cuidado del pejerrey y la preservación de nuestros espacios naturales. Con más de 25 inscriptos confirmados, el programa se suma a la oferta de actividades de iniciación deportiva de Junín, reafirmando el compromiso con el desarrollo de la pesca como actividad recreativa y sostenible. Se promoverá el cuidado del pejerrey, pez wue representa una atractivo para la pesca sostenible y recrestiva en toda la zona.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Se firmó un contrato para una nueva obra en Chacabuco
- Se amplió la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Interceptaron un colectivo en Chacabuco en búsqueda de una persona sospechosa
- Dejó algo que no debía en la calle y lo multaron en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Falleció el vecino de la emergencia de salud en una cancha de padel de Chacabuco
- Medios involucran a un chacabuquense en un accidente fatal
- Bomberos: principio de incendio en Chacabuco
- Conflicto en una vivienda particular de Chacabuco
- Le robaron en Chacabuco y siguió el rastro
- ¿Incendio en la medianoche en Chacabuco?
- Entendieron a la fuerza cuál es el punto débil de los motociclistas de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario