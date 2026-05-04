Medios involucran a un chacabuquense en un accidente fatal

Este lunes.
Medios de comunicación de la zona involucraron a una persona de Chacabuco en un accidente fatal ocurrido en la mañana de este lunes.
Volver a Chacabuquero.
Se trata la colisión entre dos camiones. Uno de ellos iba cargado con granos y otro vacío. El primero es un Scania y el segundo un Ford Cargo. El conductor de este último rodado falleció. Fue identificado como Marcelo Fabián Fernández de 61 años. Según La Opinión On Line y Diario Nucleo el chofer del Scania, de 22 años, es oriundo de Chacabuco y resultó ileso. No se dio a conocer su nombre. Sólo se dijo que iba de Pergamino a Rosario.
El accidente ocurrió en la ruta 32, entre Pergamino y Manuel Ocampo. Se compartió la foto del camión Scania publicada por La Opinión On Line. Tal vez alguien conozca al chofer y pueda confirmar si es o no de Chacabuco.
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