lunes, 4 de mayo de 2026

Medios involucran a un chacabuquense en un accidente fatal

 


Este lunes.

Medios de comunicación de la zona involucraron a una persona de Chacabuco en un accidente fatal ocurrido en la mañana de este lunes.



Volver a Chacabuquero.

Este es el camión Scania

Se trata la colisión entre dos camiones. Uno de ellos iba cargado con granos y otro vacío. El primero es un Scania y el segundo un Ford Cargo. El conductor de este último rodado falleció. Fue identificado como Marcelo Fabián Fernández de 61 años. Según La Opinión On Line y Diario Nucleo el chofer del Scania, de 22 años, es oriundo de Chacabuco y resultó ileso. No se dio a conocer su nombre. Sólo se dijo que iba de Pergamino a Rosario.

El accidente ocurrió en la ruta 32, entre Pergamino y Manuel Ocampo. Se compartió la foto del camión Scania publicada por La Opinión On Line. Tal vez alguien conozca al chofer y pueda confirmar si es o no de Chacabuco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Bomberos: principio de incendio en Chacabuco

- Conflicto en una vivienda particular de Chacabuco

- Le robaron en Chacabuco y siguió el rastro

- ¿Incendio en la medianoche en Chacabuco? 

- Entendieron a la fuerza cuál es el punto débil de los motociclistas de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista

- Advertencia meteorológica para Chacabuco y la zona

- Por ésto sonó la sirena de bomberos

- Alternativas en Chacabuco tras la baja de dos programas asistenciales

- Policiales de Chacabuco:

- Incidentes

- Búsqueda

- Problemas de tránsito

- Violento accidente en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas II del sábado




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)