Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se reportó el fallecimiento de una persona en un domicilio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en un departamento ubicado en Pringles entre Alfonsín y Brandsen.
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