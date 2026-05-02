sábado, 2 de mayo de 2026

Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó el fallecimiento de una persona en un domicilio de la ciudad de Chacabuco.



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La nueva granja de Chacabuco
La Nueva Granja

Una vecino llamó a la Policía para dar cuenta de la situación y se convocó al SAME para que constate la muerte.

Se inició un sumario por averiguación de causales de muerte y se dio intervención a la Policía Científica. El fallecido tendría alrededor de 65 años.

Ocurrió en un departamento ubicado en Pringles entre Alfonsín y Brandsen.



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