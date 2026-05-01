Madrugada de Chacabuco: Una persona hospitalizada y otros incidentes

De noche.
Durante la madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Muchas personas aprovecharon que este viernes no es laborable por el Día del Trabajador y realizaron reuniones en sus viviendas. Esto derivó en molestias para otros vecinos que se quejaron de ruidos molestos.
También una persona de sexo masculino fue trasladado al Hospital en ambulancia desde el centro de la ciudad porque fue encontrado inconsciente en Belgrano entre Alsina y Sarmiento.
A su vez, hubo quejas por el humo generado por una quema en la ex cava municipal de la calle Buenos Aires.
Un vecino llamó a la Policía porque encontró a dos sujetos mirando su auto en medio de la noche. Los mismos, al verse descubiertos, se escaparon en motos. Sucedió en inmediaciones de Viamonte y Conesa.
Por último, se reportaron peleas en el corredor nocturno del acceso Hipólito Yrigoyen.
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