sábado, 25 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Daniel.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Santiago Daniel Caviglia. Falleció a los 64 años. Casa de duelo: Matheu 575.

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