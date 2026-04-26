domingo, 26 de abril de 2026

Video: Chocó y siguió circulando en Chacabuco

Esta noche.

Un vecino está buscando al vehículo que chocó a su auto y siguió circulando.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió esta noche en Viamonte entre Belgrano y Rivadavia. Si alguien tiene algún dato que se comunique con el 2352403815.

Una cámara de seguridad capturó el momento del siniestro vial 








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