Video: Chocó y siguió circulando en Chacabuco

Esta noche.
Un vecino está buscando al vehículo que chocó a su auto y siguió circulando.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió esta noche en Viamonte entre Belgrano y Rivadavia. Si alguien tiene algún dato que se comunique con el 2352403815.
Una cámara de seguridad capturó el momento del siniestro vial
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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