Detuvieron a un prófugo en Chacabuco

Escapó por largo tiempo.
En las últimas horas fue detenido por fuerzas policiales un prófugo en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una persona de 51 años que era buscada desde hacía 3 años por una causa de homicidio culposo y lesiones graves. Ayer, personal de la Delegación de Investigaciones observó que el sujeto estaba circulando en una camioneta por la zona de la rotonda de ruta 7 y ruta 30 camino a Chivilcoy. Posteriormente, se dirigió a un establecimiento rural de la zona del Sauce Verde. Los efectivos debieron pedir que intervenga la Fiscalía de Chacabuco para autorizar un allanamiento en el lugar dado que no se había logrado que el sujeto respondiera a los llamados que se le realizaron. Fue así como se detuvo a Nicolás Guzmán Cano. El sujeto fue trasladado para que prestara declaraciones.
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