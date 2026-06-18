Anunciaron la construcción de una nueva dependencia municipal en Chacabuco

Proyecto.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves la quinta asamblea del Presupuesto Participativo 2026, llevada adelante en el CIC Los Pioneros, correspondiente a la Zona 7. En ese marco, el Intendente anunció a los presentes que se trabaja en el proyecto para la construcción de un nuevo Geriátrico Municipal en la zona de la Escuela Nº 8. Además, el Jefe Comunal informó que actualmente están en ejecución el proyecto de 55 nuevas cuadras de luminarias LED, varias de las cuales comprenden a la mencionada zona 7.
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Por otro lado, Golía dialogó con los vecinos y vecinas presentes, en donde destacó la importancia de la participación en esta “mesa de trabajo abierta”, en donde se buscan las soluciones en conjunto para mejorar las condiciones del sector. El Intendente repasó además lo debatido el pasado año en el mismo sector, y el cumplimiento tras el compromiso asumido. El Secretario de Gobierno, Javier Estévez, destacó el diálogo y el compromiso tanto del Municipio como de los vecinos que se acercaron a buscar las mejoras en su barrio. Estévez manifestó también el trabajo realizado durante la gestión del Intendente Golía, informando que está en carpeta, a través de un crédito del Banco Provincia, la compra de nuevas quintas por parte del Municipio, luego del sorteo de los 350 terrenos ya realizado.
La Directora del programa, Gloria Nievas, dio comienzo con la lectura del acta de apertura y brindó detalles del Presupuesto Participativo. Estuvo presente también la Directora de Obras Públicas, Yésica Larribite. Entre los requerimientos de los vecinos y vecinas presentes, se encontraron pedidos de zanjeo, señalética de calles y mejorado de las mismas, más iluminación LED, entre otros.
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