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miércoles, 17 de junio de 2026

Accidente en medio de los festejos en Chacabuco

 

Medianoche.

Esta media noche se registró un accidente de tránsito en la ruta 30 camino a Chivilcoy. 



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Una camioneta chocó con una vaca a unos kilómetros de la intersección con la ruta 7, en Chacabuco. Se pidió la presencia de una ambulancia para poder controlar al conductor. Una hora antes ya se había registrado una alerta por la presencia de una vaca en la misma zona. Todo esto ocurrió mientras en todo el país se festeja el triunfo de la selección argentina en su primer partido del mundial de fútbol.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278


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