Más datos sobre la búsqueda de la vecina de Chacabuco

Estaba en la Ciudad de Buenos Aires.
Se conocieron más datos de las circunstancias en las cuales desapareció en la Ciudad de Buenos Aires la vecina Daina Albornoz.
Volver a Chacabuquero.
Se encontraban en el Hospital Garrahan desde el pasado 10 de junio acompañando a la pequeña hija, quien padece mielomeningocele y está internada a la espera de una cirugía de columna de alta complejidad. Fue vista por última vez el martes pasado a las 4 de la madrugada, cuando se retiró del centro pediátrico. Estaba vestida con una campera deportiva de color rosa, calza de color gris y zapatillas negras marca I-Run con el logo en color naranja. La búsqueda fue difundida por la Red Solidaria y hoy fue compartida por el Canal de Notícias C5N. Ante cualquier novedad, llamar al 911.
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