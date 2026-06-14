Buscan implementar una "mejora" para la seguridad de Chacabuco

Situación.
La Municipalidad de Chacabuco está buscando implementar una mejora en la gestión de la seguridad.
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Se trata de la puesta en práctica de la Multiagencia que sería algo parecido a transformar el Centro de Monitoreo en una central de recepción de llamadas del 911 a escal local. La semana pasada el secretario de seguridad del municipio de Chacabuco, Mauricio Yonna estuvo reunido con el director provincial de Integración Digital, José Rodríguez, y el jefe de la División de Reportes e Informes, Christian Di Iasi. A través de la Multiagencia se unificará en tiempo real el despacho y la intervención de la Policía, Bomberos, Defensa Civil y el servicio de salud (SAME), agilizando los tiempos de respuesta ante el llamado de los vecinos. El convenio se firmó en el 2024 pero recién ahora parece que se avanzará con la aplicación de esta herramienta tecnológica que ya funciona en otros municipios.
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