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domingo, 14 de junio de 2026

Les tocó a las motos de Chacabuco

Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los operativos de control de este domingo.



Volver a Chacabuquero.

Se retuvieron ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se retuvo una motocicleta por circular sin licencia de conducir y falta de casco conducida por un menor de edad.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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