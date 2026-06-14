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domingo, 14 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descansen: Mabel, Esther y Ramón. 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Mabel Ledesma viuda de Andrioli. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: Parque Chacabuco Escalera 5. Sepelio a las 11.00.

- Libertad Esther Pérez. Falleció a los 92 años. Casa de duelo: Terrile 64. Sepelio a las 12.00.

- Alfredo Ramón Simone. Falleció a los 79 años. Casa de duelo: Conesa 50. Sepelio a las 16.30.

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