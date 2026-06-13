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sábado, 13 de junio de 2026

Salida de Bomberos en Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Emergencia.

La sirena de bomberos fue motivada por un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Volcó un vehículo y se pidió ayuda a los bomberos porque una persona quedó atrapada. Ocurrió en Frondizi entre Liniers y Pinto.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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