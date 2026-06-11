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jueves, 11 de junio de 2026

Policiales de Chacabuco: Accidente en el centro - Conflicto en un barrio - Altercado en una calle

 

Esta noche.

Accidente. Esta noche se reportó un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

el conductor de una moto al hospital tras caer el pavimento. Al parecer chocó con un perro. Ocurrió en Alsina entre Pringles y Garay.

Violencia. Esta noche también hubo un conflicto entre una mujer y su ex pareja en el barrio Parque Azul. Intervino la Policía y la vecina fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una renuncia.

Altercado. Esta tarde se registró un conflicto entre 3 personas en San Martín entre Santa Fe y Entre Rios. Fue convocada la Policía pero al arribo de los móviles dos de los involucrados ya se habían marchado del lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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