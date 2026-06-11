Policiales de Chacabuco: Accidente en el centro - Conflicto en un barrio - Altercado en una calle

Esta noche.
Accidente. Esta noche se reportó un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
el conductor de una moto al hospital tras caer el pavimento. Al parecer chocó con un perro. Ocurrió en Alsina entre Pringles y Garay.
Violencia. Esta noche también hubo un conflicto entre una mujer y su ex pareja en el barrio Parque Azul. Intervino la Policía y la vecina fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una renuncia.
Altercado. Esta tarde se registró un conflicto entre 3 personas en San Martín entre Santa Fe y Entre Rios. Fue convocada la Policía pero al arribo de los móviles dos de los involucrados ya se habían marchado del lugar.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Incidente en un barrio de Chacabuco
- Le faltó vereda para estacionar en Chacabuco
- Se terminó una extensa obra en Chacabuco
- Más datos del fallecimiento en el centro de Chacabuco y salida de bomberos
- Emergencia de salud en un predio deportivo de Chacabuco
- Polémica entre Orsini y la Municipalidad de Chacabuco
- Novedades en el caso de una moto robada en Chacabuco
- Se viene un concurso de pesca y otra novedad en la laguna de Rocha
- Puede haber cambios en el tiempo para Chacabuco este fin de semana largo
- Lo encontraron en pleno centro de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Encendieron más luces LED en un barrio de Chacabuco
- Se realizó otro sorteo de Chacabuco para Todos II
- Donación de futbolistas de Chacabuco
- Más datos de una denuncia radicada en Chacabuco
- Mix de Chacabuco: Participación en un fallecimiento - Gestiones por la zona - Caminos de Haroldo
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Robo en un negocio de Chacabuco
- Madrugada de multas para camiones y acoplados de Chacabuco
- Parece que no pasa nada pero en la foto se muestra una infracción en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario