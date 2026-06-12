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viernes, 12 de junio de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Carmen. 

 

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- Rosa Carmen Tarelli viuda de Miri "Rosita". Falleció a los 82 años. Casa de duelo: Falucho 75. Sepelio: a las 15.00

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