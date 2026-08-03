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lunes, 3 de agosto de 2026

Policiales de Chacabuco: Accidente - Disturbios en dos barrios

Madrugada.

Accidente. Durante la madrugada un motociclista protagonizó un choque en la zona céntrica de Chacabuco. Se fue del lugar pero personal policial recogió algunas pertenencias del mismo que quedaron en el lugar. Ocurrió en Belgrano y Sarmiento.



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El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco

Disturbios. En horas de la noche se registraron disturbios en dos barrios de Chacabuco. En Italia, a la altura del barrio Los Pioneros, un grupo de jóvenes estuvo arrojando piedras contra viviendas y volcó un contenedor se residuos. Se retiraron ante la llegada de la Policía. Por otro lado, en Insiarte y San Martín hubo un altercado entre familiares.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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