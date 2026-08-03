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lunes, 3 de agosto de 2026

Colectivo accidentado con heridos en cercanías de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta Madrugada se registró un accidente de tránsito en la ruta 7 que protagonizó un colectivo de larga distancia.



Volver a Chacabuquero.

El Corte Perfecto, chanchería de Chacabuco

Ocurrió entre Chacabuco y Carmen de Areco, en inmediaciones de la intersección con la ruta 31, alrededor de las 4.00. El colectivo despistó y terminó clavado en la banquina. El chofer quedó atrapado y debió ser rescatado por los Bomberos de Carmen de Areco junto con 12 pasajeros, el mismo fueron trasladados al Hospital de Carmen de Areco.


El micro pertenece a empresa Platabus que une el recorrido entre Buenos Aires y Tandil.

Fotos: Radio News


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278






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