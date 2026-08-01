Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

sábado, 1 de agosto de 2026

Pelea entre vecinos de Chacabuco

 


Vía pública.

Este sábado se reportó una pelea entre vecinos en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El corte perfecto, chanchería y granja
fletes Elías Chacabuco
Fletes Elías, mudanzas y traslados

Se llamó a la policía pero cuando el patrullero llegó al lugar, solamente quedaba una de las partes, de 62 años. La otra ya se había retirado. No obstante, ambos son vecinos del mismo barrio. Ocurrió en inmediaciones de San Juan y Deán Funes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Más  publicaciones del día:

- Homenaje en Chacabuco a una joven fallecida

- Incendio en un lugar alejado

- Gran marco de público en la Escuela de Actividades Culturales de Chacabuco

- Vigilan desde los cielos tierras cercanas a Chacabuco

- Cayeron motos en la noche de Chacabuco 

- Conflicto por un rodado y otros Incidentes en la noche de Chacabuco

- Chocaron y abandonaron a un bombero de Chacabuco que iba a un incendio

- Incendio en una vivienda 

- Policiales de Chacabuco: Despistes - Vecina agredida

Todavía se habla de esto:

- Fue inaugurado Multi Store en el centro de Chacabuco

- Necrológicas II

- Los ganadores de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Empeora el pronóstico del tiempo para la zona de Chacabuco 

- La Policía fue a una casa de Chacabuco por una situación de inseguridad 






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)