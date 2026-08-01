Pelea entre vecinos de Chacabuco

Vía pública.
Este sábado se reportó una pelea entre vecinos en la ciudad de Chacabuco.
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Se llamó a la policía pero cuando el patrullero llegó al lugar, solamente quedaba una de las partes, de 62 años. La otra ya se había retirado. No obstante, ambos son vecinos del mismo barrio. Ocurrió en inmediaciones de San Juan y Deán Funes.
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