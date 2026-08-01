Cayeron motos en la noche de Chacabuco

De noche.
La Subsecretaría de Tránsito informó durante la madrugada se retuvieron motos en el marco del operativo de control montado en distintos puntos de la ciudad
Volver a Chacabuquero.
|Fletes Elías, mudanzas y traslados
Se retuvieron tres motocicletas una por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Una motocicleta sin documentación reglamentaria sin casco falta de luces y chapa patente conducida por un menor de 16 años y otra con escape antirreglamentario conducida por un menor de edad. También se labraron cuatro actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
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